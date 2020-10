Decreto Ristoro: sostegno alla ristorazione, allo spettacolo e allo sport. Ecco cosa prevede (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le nuove misure indette dal Governo italiano per combattere l’impennata di contagi da Coronavirus ha colpito diversi settori già fortemente indeboliti dal lockdown primaverile. Ieri, durante la conferenza stampa, Giuseppe Conte si è impegnato a garantire un Decreto di sostegno per le attività in forte difficoltà. I contributi da parte dello Stato dedicati alle attività in crisi Sono circa 350.000 le imprese soggette alla chiusura dopo gli ultimi provvedimenti emanati dal Governo durante la conferenza stampa del 24 ottobre 2020. Giuseppe Conte, però, si è impegnato a non lasciare soli gli imprenditori italiani garantendo un sostegno economico pari a circa 5 miliardi di euro. Il Ministro Gualtieri ha aggiunto che tali attività saranno aiutate “con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le nuove misure indette dal Governo italiano per combattere l’impennata di contagi da Coronavirus ha colpito diversi settori già fortemente indeboliti dal lockdown primaverile. Ieri, durante la conferenza stampa, Giuseppe Conte si è impegnato a garantire undiper le attività in forte difficoltà. I contributi da parte dello Stato dedicati alle attività in crisi Sono circa 350.000 le imprese soggettechiusura dopo gli ultimi provvedimenti emanati dal Governo durante la conferenza stampa del 24 ottobre 2020. Giuseppe Conte, però, si è impegnato a non lasciare soli gli imprenditori italiani garantendo uneconomico pari a circa 5 miliardi di euro. Il Ministro Gualtieri ha aggiunto che tali attività saranno aiutate “con ...

Linkiesta : Tre #dpcm in undici giorni, un decreto ristoro per farci passare un sereno Natale, ristoranti aperti la domenica, i… - Linkiesta : ++ #Conte annuncia che sarà tre volte Natale e ristoro tutto il giorno ++ ??Leggi qui @lasoncini ??… - ADM_assdemxmi : RT @immaginaweb: Il ‘decreto ristoro’ per le imprese in Gazzetta domani. Dalla Cig all’Imu, tutte le misure in arrivo ?? - PietroMasiello2 : RT @Linkiesta: ++ Ristoristan e una vita in vacanza, la tragedia italiana si chiama Giuseppe #Conte ++ ??Leggi qui @christianrocca ?? https… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Aiuti cash a fondo perduto e cassa integrazione rifinanziata per 18 settimane. Nelle prossime ore il decreto con le misure di r… -