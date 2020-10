Consulenti lavoro, eletto nuovo consiglio nazionale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Labitalia) - Si sono svolte sabato 24 ottobre 2020 a Roma le elezioni per il rinnovo del consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro per il triennio 2020- 2023. Un evento svoltosi con regolarità e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, alla presenza dei delegati provinciali affluiti da tutta Italia. E' questo un aspetto da sottolineare: la numerosa presenza nella capitale (270 i votanti), nonostante la situazione socio-sanitaria conseguente alla ripresa dei contagi da Covid-19, non ha creato alcun problema di distanziamento o di assembramento sia per l'ordinato afflusso che per la perfetta organizzazione. Il risultato dello spoglio ha visto confermare la leadership della presidente uscente, Marina Calderone, capolista della lista unica presentata per questo rinnovo, che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Labitalia) - Si sono svolte sabato 24 ottobre 2020 a Roma le elezioni per il rinnovo deldell'Ordine deidelper il triennio 2020- 2023. Un evento svoltosi con regolarità e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, alla presenza dei delegati provinciali affluiti da tutta Italia. E' questo un aspetto da sottolineare: la numerosa presenza nella capitale (270 i votanti), nonostante la situazione socio-sanitaria conseguente alla ripresa dei contagi da Covid-19, non ha creato alcun problema di distanziamento o di assembramento sia per l'ordinato afflusso che per la perfetta organizzazione. Il risultato dello spoglio ha visto confermare la leadership della presidente uscente, Marina Calderone, capolista della lista unica presentata per questo rinnovo, che ha ...

ladyonorato : Covid e lavoro, il contagio in azienda è infortunio: L’impresa rischia processo penale e risarcimento - URGE predis… - StraNotizie : Consulenti lavoro, eletto nuovo consiglio nazionale - Alpha_CreditSpa : Trovare il finanziamento giusto, significa potersi concentrare serenamente sul lavoro della tua azienda. Affidati a… - Czinforma : - attilioc39 : RT @mmayr5: Cercava un lavoro! Ma i professionisti in crisi sbattono contro un muro tremendo ! Il lavoro non c' è !! Solo navigator e cons… -

Ultime Notizie dalla rete : Consulenti lavoro Consulenti lavoro, eletto nuovo consiglio nazionale Il Tempo Lavoro per Consulente Immobiliare Loano

Descrizione Cerchi il lavoro della tua vita Sei ambizioso e hai voglia di imparare Il Gruppovendocasa cerca te! Assumiamo ragazzi/e tra i 19 e 30 anni anche alla prima esperienza. Inva il tuo...

Puoi scoprire qual è il lavoro perfetto per te grazie a un dettaglio del tuo tema natale astrologico

Chi va matto per l'astrologia sa benissimo che questa ci può aiutare nel definire e comprendere meglio diversi aspetti della nostra vita. Basta passare oltre l'oroscopo e approfondire questioni come i ...

Descrizione Cerchi il lavoro della tua vita Sei ambizioso e hai voglia di imparare Il Gruppovendocasa cerca te! Assumiamo ragazzi/e tra i 19 e 30 anni anche alla prima esperienza. Inva il tuo...Chi va matto per l'astrologia sa benissimo che questa ci può aiutare nel definire e comprendere meglio diversi aspetti della nostra vita. Basta passare oltre l'oroscopo e approfondire questioni come i ...