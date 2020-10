Arriva il maltempo, nubifragi e allerta massima in tre regioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una settimana che si apre all'insegna del maltempo almeno fino a mercoledì. Le previsioni su tutta la penisola italiana non promettono bene tra nubifragi e neve sulle Alpi. A causare l'ondata di maltempo un vortice ciclonico di origine polare che ha già colpito le regioni del Nordovest. La perturbazione si abbatterà anche sul resto del Nord, Toscana compresa e sulla Sardegna. In realtà sarà emergenza quasi in tutta Italia almeno fino a mercoledì. I fenomeni risulteranno più rilevanti su Toscana e Sardegna. La fase di maltempo sarà anche accompagnata da un generale e significativo rinforzo dei venti. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggi allerta arancione su buona parte ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una settimana che si apre all'insegna delalmeno fino a mercoledì. Le previsioni su tutta la penisola italiana non promettono bene trae neve sulle Alpi. A causare l'ondata diun vortice ciclonico di origine polare che ha già colpito ledel Nordovest. La perturbazione si abbatterà anche sul resto del Nord, Toscana compresa e sulla Sardegna. In realtà sarà emergenza quasi in tutta Italia almeno fino a mercoledì. I fenomeni risulteranno più rilevanti su Toscana e Sardegna. La fase disarà anche accompagnata da un generale e significativo rinforzo dei venti. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggiarancione su buona parte ...

Una settimana che si apre all'insegna del maltempo almeno fino a mercoledì. Le previsioni su tutta la penisola italiana non promettono bene tra nubifragi e neve sulle Alpi. A causare l'ondata di ...

Al nord: maltempo dal Nordovest verso il Nordest. Al sud: maltempo sulla Calabria, temporali sul Salento e sul messinese. Nelle prossime ore si estenderà anche al resto del Nord, alla Toscana e alla S ...

