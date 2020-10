Juventus-Hellas Verona, le probabili formazioni del match (Di domenica 25 ottobre 2020) L’Allianz Stadium ospita Juventus-Hellas Verona per il sunday night della quinta giornata di Serie A: le probabili formazioni del match Il deserto Allianz Stadium è pronto ad aprire la scena a Juventus-Hellas Verona. I bianconeri rientrano nello stadio di casa dalla lontana gara di settembre contro la Sampdoria, valida per la prima giornata. Pirlo non può fare affidamento su Chiesa, squalificato per il rosso rimediato a Crotone. Il tecnico ha confermato la presenza di Dybala dal primo minuto, da valutare invece la sua collocazione tattica. Molto dipende dal tassello occupato da Ramsey. Sulla sinistra potrebbe essere confermato Frabotta, in ballottaggio con Kulusevski, con il conseguente dirottamento di Cuadrado sulla ... Leggi su zon (Di domenica 25 ottobre 2020) L’Allianz Stadium ospitaper il sunday night della quinta giornata di Serie A: ledelIl deserto Allianz Stadium è pronto ad aprire la scena a. I bianconeri rientrano nello stadio di casa dalla lontana gara di settembre contro la Sampdoria, valida per la prima giornata. Pirlo non può fare affidamento su Chiesa, squalificato per il rosso rimediato a Crotone. Il tecnico ha confermato la presenza di Dybala dal primo minuto, da valutare invece la sua collocazione tattica. Molto dipende dal tassello occupato da Ramsey. Sulla sinistra potrebbe essere confermato Frabotta, in ballottaggio con Kulusevski, con il conseguente dirottamento di Cuadrado sulla ...

