Entra in vigore il trattato ONU sul divieto di utilizzo di armi nucleari (Di domenica 25 ottobre 2020) Con la firma dell’Honduras è stata raggiunta la 50esima firma, necessaria per la ratifcazione. Vietati da oggi la produzione, l’uso e la minaccia di utilizzo. Il trattato è stato adottato da una conferenza delle nazioni unite il 7 luglio 2017. È il primo accordo legalmente vincolante che vieta lo sviluppo, i test, la produzione, l’immagazzinamento, il trasferimento, l’uso e la minaccia delle armi nucleari. Ultimo stato a ratificare è quello dell’Honduras. Il divieto entrerà in vigore entro 90 giorni. Peter Maurer, presidente della Commissione Internazionale della Croce Rossa ha commentato: “Oggi è una vittoria per l’umanità e una promessa per un futuro più ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 25 ottobre 2020) Con la firma dell’Honduras è stata raggiunta la 50esima firma, necessaria per la ratifcazione. Vietati da oggi la produzione, l’uso e la minaccia di. Ilè stato adottato da una conferenza delle nazioni unite il 7 luglio 2017. È il primo accordo legalmente vincolante che vieta lo sviluppo, i test, la produzione, l’immagazzinamento, il trasferimento, l’uso e la minaccia delle. Ultimo stato a ratificare è quello dell’Honduras. Ilentrerà inentro 90 giorni. Peter Maurer, presidente della Commissione Internazionale della Croce Rossa ha commentato: “Oggi è una vittoria per l’umanità e una promessa per un futuro più ...

team_world : Da domani entra in vigore il nuovo #Dpcm. Oggi #25ottobre la conferenza stampa di Giuseppe Conte. ? Ecco le NUOVE R… - SkyTG24 : Entra in vigore il trattato sulla proibizione delle armi nucleari ratificato da 50 Paesi - RegLombardia : #coronavirus Entra in vigore dalle 23 di questa sera alle 5 del mattino, la limitazione degli spostamenti su tutto… - QuartettoBS : RT @ComuneBs: Il presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm che entra in vigore lunedì 26 ottobre, fino al 24 novembre. Fatti salvi i prec… - xstylesstattoos : RT @team_world: Da domani entra in vigore il nuovo #Dpcm. Oggi #25ottobre la conferenza stampa di Giuseppe Conte. ? Ecco le NUOVE RESTRIZIO… -