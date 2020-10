Elisabetta Gregoraci in lacrime per Nathan: “Mi ha detto di non andare via” (Di domenica 25 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci, nella Casa del Grande Fratello Vip da ormai più di un mese, nonostante i consigli delle amiche, vive un momento di profondo sconforto. A mancare alla concorrente è il figlio Nathan Falco, avuto con l’ex Flavio Briatore. Durante un momento di confidenze con Stefania Orlando, la showgirl ricorda il distacco con il figlio nel momento di partecipare al reality e non riesce a trattenere le lacrime. Elisabetta Gregoraci preoccupata per Nathan Elisabetta Gregoraci racconta il momento più difficile della sua avventura al Grande Fratello Vip, quello in cui ha dovuto salutare il figlio. Nathan Falco è sempre al centro dei pensieri per la showgirl: “Negli anni ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 25 ottobre 2020), nella Casa del Grande Fratello Vip da ormai più di un mese, nonostante i consigli delle amiche, vive un momento di profondo sconforto. A mancare alla concorrente è il figlioFalco, avuto con l’ex Flavio Briatore. Durante un momento di confidenze con Stefania Orlando, la showgirl ricorda il distacco con il figlio nel momento di partecipare al reality e non riesce a trattenere lepreoccupata perracconta il momento più difficile della sua avventura al Grande Fratello Vip, quello in cui ha dovuto salutare il figlio.Falco è sempre al centro dei pensieri per la showgirl: “Negli anni ...

ireseveri : RT @esmitochondria: Il discorso è semplice: Tommaso ha nominato Oppini? Si Tommaso vuole che esca Oppini? No, l'ha nominato solo perché era… - Giulss_M : RT @ToniaPeluso: Zelletta che per difendere Enock fa luce su chi è il reale colpevole: Elisabetta Gregoraci. Sono saltate tutte le gerarchi… - Frances20439089 : @BeBe90 @BeBe90 Ma Elisabetta Gregoraci Rischia La Squalifica ????? - sdcsroberts : RT @ToniaPeluso: Zelletta che per difendere Enock fa luce su chi è il reale colpevole: Elisabetta Gregoraci. Sono saltate tutte le gerarchi… - wenderwall : RT @eliscrivecose: Che si lamenti del classismo (?) insito in un gioco in cui ci si divideva tra maggiordomi e padroni sia tra gli altri EL… -