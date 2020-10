De Luca fa marcia indietro, no al lockdown solo per la Campania (Di sabato 24 ottobre 2020) Appena conclusa la Conferenza delle Regioni, alla presenza dei ministri della Salute Speranza e del Ministro degli Affari Regionali Boccia e del Commissario per l’emergenza covid Domenico Arcuri. In attesa del nuovo dpcm (con misure più restrittive), De Luca spiega di cosa si è discusso: “E’ emersa l’indicazione del Governo di non assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale. In queste condizioni diventa improponibile realizzare misure limitate a una sola regione, al di fuori quindi di una decisione nazionale, che comporterebbe anche incontrollabili spostamenti al di fuori dei confini regionali. In questa situazione l’unica decisione realistica e immediata è quella di affrontare i due o tre fronti di maggiore diffusione del contagio”. Nessun lockdown quindi ci sarà in ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 24 ottobre 2020) Appena conclusa la Conferenza delle Regioni, alla presenza dei ministri della Salute Speranza e del Ministro degli Affari Regionali Boccia e del Commissario per l’emergenza covid Domenico Arcuri. In attesa del nuovo dpcm (con misure più restrittive), Despiega di cosa si è discusso: “E’ emersa l’indicazione del Governo di non assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale. In queste condizioni diventa improponibile realizzare misure limitate a una sola regione, al di fuori quindi di una decisione nazionale, che comporterebbe anche incontrollabili spostamenti al di fuori dei confini regionali. In questa situazione l’unica decisione realistica e immediata è quella di affrontare i due o tre fronti di maggiore diffusione del contagio”. Nessunquindi ci sarà in ...

