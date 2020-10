Coronavirus, il virologo Palù: “Basta isteria, il 95% dei positivi non ha sintomi e ‘contagiato’ non significa ‘contagioso'” (Di sabato 24 ottobre 2020) “C’è tanto allarmismo. È indubbio che siamo di fronte a una seconda ondata della pandemia, ma la circolazione del virus non si è mai arrestata, anche se, a luglio, i casi sembravano azzerati, complice la bella stagione, l’aria aperta, i raggi ultravioletti che uccidono il virus. Poi c’è stato il ritorno dalle vacanze, la riapertura di tante attività e, soprattutto, il rientro a scuola“: lo ha dichiarato al Corriere della Sera il professor Giorgio Palù, professore emerito dell’Università di Padova e past-president della Società italiana ed europea di Virologia. In merito ai casi in aumento, il virologo ha affermato: “Ecco, parliamo di ‘casi’, intendendo le persone positive al tampone. Fra questi, il 95% non ha sintomi e ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) “C’è tanto allarmismo. È indubbio che siamo di fronte a una seconda ondata della pandemia, ma la circolazione del virus non si è mai arrestata, anche se, a luglio, i casi sembravano azzerati, complice la bella stagione, l’aria aperta, i raggi ultravioletti che uccidono il virus. Poi c’è stato il ritorno dalle vacanze, la riapertura di tante attività e, soprattutto, il rientro a scuola“: lo ha dichiarato al Corriere della Sera il professor Giorgio;, professore emerito dell’Università di Padova e past-president della Società italiana ed europea di Virologia. In merito ai casi in aumento, ilha affermato: “Ecco, parliamo di ‘casi’, intendendo le persone positive al tampone. Fra questi, il 95% non hae ...

