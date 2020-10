Partito o movimento? Il dilemma delle stelle fra Di Maio e Casaleggio La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Non è dubbio che se oggi siamo a recriminare un po’ tutti l’oggettiva insufficienza del governo attuale ad affrontare la crisi in atto, cioè quella “strategia della sopravvivenza” (come l’ha chiamata efficacemente Sabino Cassese) che si traduce in immobilismo e indecisionismo, ciò sia dovuto soprattutto alla crisi di identità e alle lotte di potere interne alla forza politica di maggioranza: ilCinque. Può il sistema tenere e scansare, come ora sta facendo, le crisi di convulsione grilline? A che prezzo? Il primo elemento da considerare è che Luigi Dinon ha mai accettato di essere il capro espiatorio della rapida emorragia di voti subita daluna volta al governo, e quindi quella che ha considerato una forte ...