Fontana, 'Lockdown? Tutto può essere, ci riserviamo di fare valutazioni'. Riapre ospedale in Fiera (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus, Attilio Fontana: "Si deve chiedere a cittadini un grande sforzo e disponibilità a rispettare regole e limitazioni che non fanno piacere a nessuno". Intervenuto ai microfoni di Sky TG24, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha fatto il punto sull'emergenza coronavirus. Coronavirus, emergenza in Lombardia: "I più fragili devono rimanere a casa il più possibile" Ai microfoni di Sky Fontana ha lanciato un accorato appello ai lombardi, rinnovando l'invito a rispettare le regole e a limitare gli spostamenti non necessari, soprattutto per quanto riguarda i soggetti fragili. "Si deve chiedere a cittadini un grande sforzo e disponibilità a rispettare regole e limitazioni che non fanno piacere a nessuno e che non sono ...

