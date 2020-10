Covid, il fisico Parisi invoca «misure forti per non avere 400 morti al giorno» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Senza misure forti, tra due settimane le morti per Covid-19 potrebbero superare 400 unità giornaliere: è quanto ha detto il fisico Giorgio Parisi, dell’Università Sapienza di Roma, in un’intervista rilasciata all’agenzia Ansa. «Negli ultimi 20 giorni il numero dei casi sta raddoppiando ogni settimana e da una settimana il numero dei decessi sta seguendo quello dei casi. Il numero dei morti ha cominciato cioè a raddoppiare, con un ritardo di 7 giorni rispetto ai casi positivi», ha detto Parisi, facendo una previsione sui morti per coronavirus. LEGGI ANCHE –> Coronavirus, Fontana: «Se continua l’impennata di contagi possibile lockdown in Lombardia» ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Senza, tra due settimane leper-19 potrebbero superare 400 unità giornaliere: è quanto ha detto ilGiorgio, dell’Università Sapienza di Roma, in un’intervista rilasciata all’agenzia Ansa. «Negli ultimi 20 giorni il numero dei casi sta raddoppiando ogni settimana e da una settimana il numero dei decessi sta seguendo quello dei casi. Il numero deiha cominciato cioè a raddoppiare, con un ritardo di 7 giorni rispetto ai casi positivi», ha detto, facendo una previsione suiper coronavirus. LEGGI ANCHE –> Coronavirus, Fontana: «Se continua l’impennata di contagi possibile lockdown in Lombardia» ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid fisico Covid, Parisi (La Sapienza): «Misure forti o oltre 400 morti in 15 giorni» Il Messaggero Coronavirus, quali sono le regole per chi resta in isolamento? E cosa devo fare se un mio familiare è positivo [La guida]

Ma il rischio di contagio Covid, dati alla mano ... soprattutto nei casi in cui l'assistenza preveda un contatto fisico: assistere il familiare indossando una mascherina chirurgica.