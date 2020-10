Blade | Marvel sta cercando gli sceneggiatori giusti per il film con Mahershala Ali

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il nuovodedicato alle avventure diavrà come starAli e i verticistarebberogli. Il nuovodiprodotto dallaavrà come protagonistaAli e, secondo alcune indiscrezioni, i produttori starebbero lavorando per individuare glia cui affidare il progetto. La nuova versione cinematografica del personaggio tratto dai fumetti era stata annunciata durante il San Diego Comic-Con nel 2019 e, attualmente, non ci sono più stati aggiornamenti. Secondo quanto riporta il sito di The Hollywood Reporter, "Tra i progetti attuali che lo studio spera di usare ...