Alex Zanardi compie 54 anni | il guerriero è ancora ricoverato

(Di venerdì 23 ottobre 2020)oggi 54. A quattro mesi dal drammatico incidente si trovain ospedale. Sui social una pioggia di auguri per ilfesteggia un compleanno senza dubbio diverso dagli altri. Il campione bolognese, a quattro mesi dal drammatico incidente con la sua handbike, si trovaall’ospedale San … L'articolo54: ilproviene da www.meteoweek.com.

Federciclismo : Un giorno speciale per un uomo speciale. Tutti noi facciamo il tifo per te: buon compleanno Alex ???? #Zanardi - FBiasin : Buon compleanno Alex. #Zanardi - Coninews : “Credo che la curiosità sia l'unica cosa di cui abbiamo bisogno nella vita. Se sei curioso troverai la tua passione… - BattiatoLidia : RT @RaiRadio2: Oggi un grande uomo compie 54 anni, Alex Zanardi ?? Forza guerriero, ti aspettiamo! ?? - PensieroIV : Enews 664, 23 ottobre 2020. 1. #Samuel_Paty 2. dibattito #Biden #Trump 3. Papa Francesco #unionicivili 4.… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

Alex Zanardi compie oggi 54 anni. A quattro mesi dal drammatico incidente si trova ancora ricoverato in ospedale. Sui social una pioggia di auguri per il guerriero. (Photo by Alex Caparros/Getty ...Gli auguri del mondo dello sport arrivano ad Alex Zanardi, che taglia il traguardo dei 54 anni all'ospedale San Raffaele di Milano, impegnato nel lungo recupero dopo il drammatico incidente del 19 giu ...