Vivo X51 5G: debutta in Italia lo smartphone dall'innovativa fotocamera "sospesa" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Vivo ha ufficialmente fatto il suo debutto in Europa. La società cinese aveva previsto di annunciare il suo arrivo nel Vecchio Continente durante il Mobile World Congress di Barcellona di febbraio, annullato poi a causa del Coronavirus. Tutto ciò non ha impedito però al colosso asiatico di portare avanti i propri piani. Ed ecco che oggi ha annunciato la sua prima line-up per il mercato europeo: non solo smartphone, ma anche auricolari. Tra i primi il modello più interessante e innovativo è sicuramente il Vivo X51 5G, lo smartphone che vanta una fotocamera principale con sistema cardanico (gimbal). In realtà il gimbal però è un sistema meccanico. La fotocamera di Vivo invece è stabilizzata tramite un sistema ...

