Il Segreto anticipazioni 23 ottobre 2020 | Rosa è scomparsa

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Iltorna venerdì 23, su Canale 5 alle 16:20, con un'altra delle puntate inedite. Leci dicono che, come Tiburcio, anche. Iltorna venerdì 23su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Dallescopriamo che, proprio come Tiburcio. Camelia, finalmente, si riprende dal trauma subito nell'incendio, ora è del tutto guarita. Onesimo è sempre più preso dal suo studio sui meridiani, tanto da non curarsi delle ripetute richieste di Dolores di parlare del fatto che Tiburcio risulti ancora scomparso. Anche, dopo ...