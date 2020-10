I selfie di Andrea Bocelli senza mascherina scatenano la bufera a Porto Venere (Di giovedì 22 ottobre 2020) I selfie di Andrea Bocelli senza mascherina hanno scatenato l’ennesima ondata di polemiche. L’artista toscano è approdato in Liguria con il suo yacht, dove ormai è una vecchia conoscenza. Le foto diffuse sui social hanno determinato una serie di contestazioni sul comportamento di Bocelli ma anche su quello dei fan: nessuno di loro indossava le protezioni obbligatorie. In tempi non sospetti, le foto con Andrea Bocelli avrebbero avuto l’unico ruolo di suscitare la curiosità della popolazione. Nel pieno dell’emergenza sanitaria, invece, il mancato impiego delle mascherine non poteva che generare una forte polemica. Nei mesi scorsi, proprio Andrea Bocelli era finito al ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Idihanno scatenato l’ennesima ondata di polemiche. L’artista toscano è approdato in Liguria con il suo yacht, dove ormai è una vecchia conoscenza. Le foto diffuse sui social hanno determinato una serie di contestazioni sul comportamento dima anche su quello dei fan: nessuno di loro indossava le protezioni obbligatorie. In tempi non sospetti, le foto conavrebbero avuto l’unico ruolo di suscitare la curiosità della popolazione. Nel pieno dell’emergenza sanitaria, invece, il mancato impiego delle mascherine non poteva che generare una forte polemica. Nei mesi scorsi, proprioera finito al ...

Porto Venere - Non è passato inosservato, a Porto Venere, l'arrivo di Andrea Bocelli con il suo yacht ... In tempi di normalità il selfie avrebbe suscitato solo curiosità. In questi giorni, invece, ha ...

