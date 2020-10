Lutto nel calcio | morto Bruno Martini | mitico portiere-intellettuale

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020), stella delfrancese, èa 58 anni per le conseguenze di un arresto cardio-respiratorio che lo aveva colpito la scorsa settimana. Ilfrancese (e non solo) piange la morte di un gigante della disciplina come, exdella nazionale francese e allenatore,a soli 58 anni per …