Inter-Gladbach | Conte | ' Eriksen ok | dura perdere Hakimi così'

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lukaku salva l', a San Siro finisce 2-2 contro il Borussia M'. Il belga sigla una doppietta ma i nerazzurri non vanno oltre il pareggio. Queste le parole di Antonionel post ...

lo Shakhtar ha battuto il Real a Madrid e il Gladbach, squadra pescata nella quarta fascia, ha pareggiato a San Siro. E’ tutto apertissimo. POCO GIOCO - Per 45' il Borussia ha impedito all’Inter di ...Milano, 21 ott. (Adnkronos) - L’Inter non va oltre il pareggio per 2-2 a San Siro contro il Borussia Monchengladbach nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo un primo ...