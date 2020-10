Inter-Borussia Moenchengladbach 2-2: il solito Lukaku evita la beffa, ma le assenze per Covid non bastano a giustificare il disordine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Segna, tanto. Subisce, troppo. Spreca e sbaglia ancora. L’Inter non batte il piccolo Borussia Monchengladbach. Era la gara sulla carta più facile del girone, in casa, contro la quarta forza del gruppo. La squadra di Conte l’ha toppata. Come l’anno scorso contro lo Slavia Praga. Come due anni fa contro il Psv Eindhoven. A San Siro finisce 2-2, per i soliti errori difensivi e grazie al solito Lukaku, che con una doppietta almeno pareggia una partita che sembrava persa a un certo punto. Ai tifosi nerazzurri non resta che sperare che non sia fatale per la qualificazione. E’ ancora presto, ma la contemporanea (e ancor più clamorosa) sconfitta in casa del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk complica ulteriormente i piani di questa Champions League, iniziata col piede sbagliato. Che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Segna, tanto. Subisce, troppo. Spreca e sbaglia ancora. L’non batte il piccoloMonchengladbach. Era la gara sulla carta più facile del girone, in casa, contro la quarta forza del gruppo. La squadra di Conte l’ha toppata. Come l’anno scorso contro lo Slavia Praga. Come due anni fa contro il Psv Eindhoven. A San Siro finisce 2-2, per i soliti errori difensivi e grazie al, che con una doppietta almeno pareggia una partita che sembrava persa a un certo punto. Ai tifosi nerazzurri non resta che sperare che non sia fatale per la qualificazione. E’ ancora presto, ma la contemporanea (e ancor più clamorosa) sconfitta in casa del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk complica ulteriormente i piani di questa Champions League, iniziata col piede sbagliato. Che non ...

