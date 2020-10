Bayern Monaco-Atletico Madrid oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La gara più entusiasmante ed avvincente della serata di Champions League 2020/2021, almeno sulla carta, andrà in scena all’Allianz Arena, dove i padroni di casa del Bayern Monaco ospiteranno l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Due squadre molto in forma a caccia di tre punti che rischiano di indirizzare il girone A e magari fornire qualche indizio sulla favorita per il primo posto. L’appuntamento con la sfida è fissato per le ore 21.00 di mercoledì 21 ottobre, il confronto sarà trasmesso in esclusiva tv su Sky Sport Football (canale 203) ed in live streaming sullo stesso canale tramite la piattaforma di Sky Go. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La gara più entusiasmante ed avvincente della serata di, almeno sulla carta, andrà in scena all’Allianz Arena, dove i padroni di casa delospiteranno l’del Cholo Simeone. Due squadre molto in forma a caccia di tre punti che rischiano di indirizzare il girone A e magari fornire qualche indizio sulla favorita per il primo posto. L’appuntamento con la sfida è fissato per le ore 21.00 di mercoledì 21 ottobre, il confronto sarà trasmesso in esclusiva tv su Sky Sport Football (203) ed in livesullo stessotramite la piattaforma di Sky Go.

