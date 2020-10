Sondaggi elettorali SWG, sale Italia Viva, giù M5S e FdI (Di martedì 20 ottobre 2020) Sondaggi elettorali SWG, sale Italia Viva, giù M5S e FdI Panorama politico che diventa ancora più plurale in Italia, con i partiti più piccoli che avanzano e quelli maggiori che calano o rimangono fermi questa settimana, secondo i Sondaggi elettorali di SWG, complice forse l’aumento degli astensionisti potenziali.Segui Termometro Politico su Google News Le prime due forze, Lega e PD, o scendono di un decimale, al 24,3%, è il caso del partito di Salvini, o rimangono ferme, come il PD, al 20,5%. Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle perdono anche di più. La forza della Meloni cede il 0,3% e scende al 15,7%, il M5S perde gli stessi decimali andando al 15,2%. A guadagnare sono ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 ottobre 2020)SWG,, giù M5S e FdI Panorama politico che diventa ancora più plurale in, con i partiti più piccoli che avanzano e quelli maggiori che calano o rimangono fermi questa settimana, secondo idi SWG, complice forse l’aumento degli astensionisti potenziali.Segui Termometro Politico su Google News Le prime due forze, Lega e PD, o scendono di un decimale, al 24,3%, è il caso del partito di Salvini, o rimangono ferme, come il PD, al 20,5%. Fratelli d’e il Movimento 5 Stelle perdono anche di più. La forza della Meloni cede il 0,3% e scende al 15,7%, il M5S perde gli stessi decimali andando al 15,2%. A guadagnare sono ...

marcobardazzi : Metà ottobre è quel momento dell'anno, ogni 4 anni, in cui mi nutro di mappe elettorali americane. Ne condivido qu… - TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi elettorali Tecnè ?? Per l'81,2% degli italiani l'Italia si è fatta trovare impreparata alla… - zazoomblog : Sondaggi elettorali Tecnè: cresce il Pd calo Movimento 5 Stelle - #Sondaggi #elettorali #Tecnè: #cresce - zazoomblog : Sondaggi elettorali Tecnè: cresce il Pd calo Movimento 5 Stelle - #Sondaggi #elettorali #Tecnè: #cresce - zazoomblog : Sondaggi politici elettorali oggi 20 ottobre 2020: per gli elettori M5S Conte dovrebbe essere il nuovo leader -… -