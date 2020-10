(Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) – Scoperta unaper il controllo della luce attraverso la luce, uno studio che potrebbe far compiere balzo tecnologico in avanti tale da innescare una “rivoluzione” nelle Tlc. Il lavoro, apparso sulla prestigiosa rivista Nature Photonics, apre infatti la strada allo sviluppo di nuove tecnologie di comunicazione ottica più sicure e affidabili, in cui l’informazione è codificata all’interno della struttura stessa della luce ad una velocità milioni di volte superiore rispetto alle tecnologie attuali. Latecnologia scoperta arriva daitori del Politecnico di Milano, insieme all’Istituto Italiano di Tecnologia e Rice University, ed utilizza materiali artificiali ultrasottili, le cosiddette metasuperfici, ...

TV7Benevento : Ricerca: PoliMi, scoperta nuova tecnica per controllare la luce (2)... - TV7Benevento : Ricerca, PoliMi: 'Scoperta nuova tecnica per controllare la luce'... - sbarasiz : RT @donatellasciuto: Torna #ladonnaD2020, iniziativa di @repubblica. Tra le 50 donne che meglio hanno rappresentato forza, determinazione e… - GranataElena : RT @donatellasciuto: Torna #ladonnaD2020, iniziativa di @repubblica. Tra le 50 donne che meglio hanno rappresentato forza, determinazione e… - donatellasciuto : Torna #ladonnaD2020, iniziativa di @repubblica. Tra le 50 donne che meglio hanno rappresentato forza, determinazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca PoliMi

Adnkronos

(Adnkronos) - Questa scoperta "potrebbe consentire di inviare enormi quantità di informazione a grande distanza senza la necessità di installare fibre ottiche e in totale sicurezza rispetto alle ...Martedì 10 novembre si terrà al Politecnico di Milano, Scuola e Dipartimento di Design, nell’Aula Castiglioni in via Giuseppe Candiani, 72 Ed.B1, Bovisa Durando e in diretta streaming, la seconda ediz ...