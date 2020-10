Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle (Di martedì 20 ottobre 2020) Avevamo già parlato in precedenza di Come poter bloccare un contatto su Whatsapp nel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedere Come silenziare le notifiche delle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppe notifiche su Whatsapp? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, di notifiche ne ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio da Whatsapp o simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 ottobre 2020) Avevamo già parlato in precedenza dipoter bloccare un contatto sunel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedereledelle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppesu? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, dine ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio dao simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ...

RenRossi : @AndFranchini @valy_s È una cosa che avremmo dovuto fare tutti. Non mentire ma silenziare, non enfatizzare. Come su… - _dishine : raga come si fa a silenziare un hasthag? - chvmicals : poi dipende dalla tematiche ma quando in ballo c'è un'altra persona non pensi solo a te ma ognuno prende provvedime… - mar_inthevalley : RT @jupitears: Ma non c’è un tasto per silenziare Pupo come su twitter? #gfvip - mbiscottx : RT @jupitears: Ma non c’è un tasto per silenziare Pupo come su twitter? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Come silenziare WhatsApp: come silenziare per sempre un gruppo o un contatto Money.it Whatsapp, c’è un modo per automessaggiarsi: come fare

L’auto-messaggio può essere utile in primis perché la chat può fungere da promemoria: si avrebbe modo, infatti, di salvare link, media o anche testi importanti. C’è un modo molto semplice per automess ...

WhatsApp: come silenziare per sempre un gruppo o un contatto

Aprite WhatsApp e selezionate il contatto o il gruppo da silenziare, fate tap su “Silenzioso” e tra le varie voci presenti selezionate “Sempre” al posto di “8 ore” e “1 settimana”. Basta spam, notific ...

L’auto-messaggio può essere utile in primis perché la chat può fungere da promemoria: si avrebbe modo, infatti, di salvare link, media o anche testi importanti. C’è un modo molto semplice per automess ...Aprite WhatsApp e selezionate il contatto o il gruppo da silenziare, fate tap su “Silenzioso” e tra le varie voci presenti selezionate “Sempre” al posto di “8 ore” e “1 settimana”. Basta spam, notific ...