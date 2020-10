Champions League al via con la Juve a Kiev alle 18:55, la Lazio in serata contro il Dortmund. Ecco il programma TV (Di martedì 20 ottobre 2020) Pirlo Inizia ufficialmente la stagione 2020/21 della Uefa Champions League con la fase a gironi, che vede impegnate quattro squadre italiane. Si parte con la Juventus, di scena nel tardo pomeriggio a Kiev, e la Lazio, che in serata ospita il Borussia Dortmund. Le due partite, insieme a tutte le altre del martedì, sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky. Champions League 2020/21: dove seguire le partite di martedì 20 ottobre La prima giornata della fase a gironi di Champions League debutta con gli impegni valevoli nei gruppi E (Siviglia, Chelsea, Krasnodar, Rennes), F (Zenit, Borussia Dormund, Lazio, Bruges), G (Juventus, Barcellona, Dinamo ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 ottobre 2020) Pirlo Inizia ufficialmente la stagione 2020/21 della Uefacon la fase a gironi, che vede impegnate quattro squadre italiane. Si parte con lantus, di scena nel tardo pomeriggio a, e la, che inospita il Borussia. Le due partite, insieme a tutte le altre del martedì, sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky.2020/21: dove seguire le partite di martedì 20 ottobre La prima giornata della fase a gironi didebutta con gli impegni valevoli nei gruppi E (Siviglia, Chelsea, Krasnodar, Rennes), F (Zenit, Borussia Dormund,, Bruges), G (ntus, Barcellona, Dinamo ...

aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - NachoPerezAM : RT @SkySport: DINAMO KIEV-JUVENTUS 0-2 Risultato finale ? ? #Morata (46’) ? #Morata (84’) ? ? - LinezoJuve : RT @aaronramsey: Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl -