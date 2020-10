Gianni Dei, chi era “l’uomo più elegante del pianeta”: la sua vita (Di lunedì 19 ottobre 2020) Gianni Dei è venuto a mancare. Scopriamo insieme la vita dell’attore e cantante italiano, definito “l’uomo più elegante del pianeta” Fonte foto: InstagramGianni Dei è venuto a mancare nella giornata del 19 ottobre 2020. L’attore si è spento all’età di 79 anni, il prossimo dicembre ne avrebbe compiuti 80. Proprio nella puntata di Domenica In, Mara Venier aveva fatto un in bocca al lupo al suo amico che non stava tanto bene. Poi oggi il traumatico risveglio: Gianni è morto. Gianni Dei nacque a Bologna il 21 dicembre del 1940. Dopo aver conseguito la licenza liceale si è trasferito a Roma, dove ha incominciato la sua esperienza da attore con un ruolo nella pellicola del 1960 Via ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 ottobre 2020)Dei è venuto a mancare. Scopriamo insieme ladell’attore e cantante italiano, definito “l’uomo piùdel pianeta” Fonte foto: InstagramDei è venuto a mancare nella giornata del 19 ottobre 2020. L’attore si è spento all’età di 79 anni, il prossimo dicembre ne avrebbe compiuti 80. Proprio nella puntata di Domenica In, Mara Venier aveva fatto un in bocca al lupo al suo amico che non stava tanto bene. Poi oggi il traumatico risveglio:è morto.Dei nacque a Bologna il 21 dicembre del 1940. Dopo aver conseguito la licenza liceale si è trasferito a Roma, dove ha incominciato la sua esperienza da attore con un ruolo nella pellicola del 1960 Via ...

SkyArte : Con «C’era due volte Gianni Rodari», Sky Arte omaggia a 100 anni dalla sua nascita, uno dei più grandi scrittori it… - barone_rotto : @gianni_vacca @umanesimo @repubblica ...la propaganda si fa cultura. E poi hanno ancora il coraggio di dare ad altr… - LadymiaMicky : Riposa in pace mio dolcissimo Principe Azzurro ?????? il mio cuore è in frantumi ????????? - fanpage : L'addio di Mara Venier a Gianni Dei - sorrisobot : RT @robertoonofri2: ..voglio ricordarti così ... un grande sorriso come sei un grande amico... oggi uno dei giorni più tristi della mia vit… -