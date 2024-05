Como - truffa un’anziana di 97 anni e le ruba denaro e gioielli | arrestato in flagranza di reato

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – È stato sorpreso indimentre usciva dall’abitazione di una donna di 97appenata. La Squadra Mobile haieri pomeriggio un ventiquattrenne di Napoli, incensurato, bloccato mentre usciva da un palazzo di via Dante. In una busta aveva ile iappena trafugati. L’arresto è avvenuto durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati di questo genere: i poliziotti hanno notato il giovane mentre usciva di corsa dal palazzo, ma con atteggiamento sospettoso, tenendo in mano una busta. Tutto il bottino è stato recuperato e restituito, il ventiquattrenne processato questa mattina per direttissimo.

Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 44 anni di Salerno è stato arrestato dalla polizia per Atti persecutori nei confronto di un legale che gli aveva prestato assistenza. Secondo quanto emerso dalle indagini l’indagato si sarebbe reso responsabile di minacce nei confronti della vittima e dei ... Continua a leggere>>

Nella giornata di ieri, a Salerno , la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di V.R. (classe 1980), indagato per il reato di atti persecutori commessi nei confronti di un professionista che aveva prestato assistenza legale a favore ... Continua a leggere>>

Bologna, aveva con sé 38 involucri di cocaina ed eroina: arrestato 30enne - Nel corso dei controlli della polizia in piazza XX settembre, in stazione e in zona universitaria è stato fermato un individuo, con l’aiuto del cane antidroga Barack ... Continua a leggere>>

Rapisce il figlio neonato dall'ospedale di Frosinone e scappa, inseguito scaglia un pitbull contro la polizia: arrestato - Rapisce il figlio, neonato, dall'ospedale e si da alla fuga: inseguito scaglia un pitbull contro la polizia: arrestato. Si tratta di un uomo, di 51 anni, originario di Frosinone. Tutto risale alla ... Continua a leggere>>

Rubano 64 profumi al duty free dell’aeroporto di Linate per rivenderli: arrestate 9 persone - Nei giorni scorsi a Milano, la Polizia ha fermato nove persone che hanno tra i 19 e i 51 anni. Tutti sono indagati per furto aggravato. Sono infatti accusati di aver rubato numerosi profumi in un ... Continua a leggere>>