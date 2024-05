(Di venerdì 3 maggio 2024) L'dialla nascita continua a salire nell'Unione europea, con l'che si piazza, ad un'incollatura dalla. Secondo i dati preliminari Eurostat del 2023, l'dialla nascita nell'Ue è di 81,5, in aumento di 0,9rispetto al 2022 e di 0,2rispetto al livello pre-pandemico del 2019.

Secondo gli ultimi dati di Eurostat, in Europa gli italiani hanno una delle più alte aspettative di vita . Secondi solo alla Spagna Continua a leggere>>

Bruxelles, 3 mag. (Adnkronos Salute) - L' Aspettativa di vita alla nascita continua a salire nell'Unione europea, con l' Italia che si piazza seconda , ad un'incollatura dalla Spagna . Secondo i dati preliminari Eurostat del 2023, l' Aspettativa di vita alla nascita nell'Ue è di 81,5 anni , in aumento ... Continua a leggere>>

Aspettativa di vita in Ue sale a 81,5 anni, Italia seconda dopo Spagna - L'aspettativa di vita alla nascita continua a salire nell'Unione europea, con l'Italia che si piazza seconda, ad un'incollatura dalla Spagna. Secondo i dati preliminari Eurostat del 2023, l'aspettativ ... Continua a leggere>>

Sale l'aspettativa di vita degli italiani. Si arriva a 81,5 anni. Secondi solo alla Spagna - Secondo gli ultimi dati di Eurostat, in Europa gli italiani hanno una delle più alte aspettative di vita. Secondi solo alla Spagna ... Continua a leggere>>

Aspettativa di vita media in Ue pari a 81,5 anni nel 2023. Italia seconda dietro la Spagna con 83,8 anni - Nel 2023 l’aspettativa di vita media nei 27 Paesi è stimata a 81,5 anni nel 2023. Lo dicono i dati preliminari pubblicati da Eurostat, in base i cittadini europei hanno guadagnato 0,9 anni di vita in ... Continua a leggere>>