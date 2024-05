La Russia avanza in Ucraina con una rapidità mai vista prima

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sul fronte ucraino, lagiorno dopo giorno. E con unamaiconquista villaggi strategici ucraini, come Novomikhailovka e Semenivka. Il grido d’allarme è arrivato recentemente anche dal comandante dell’esercito, Syrsky, che ha affermato come “la situazione al fronte stia peggiorando”. Com’è noto i comandanti degli eserciti, anche per mantenere alto morale delle truppe e l’orgoglio dell’esercito, sono sempre gli ultimi a parlare o a darsi per vinti. E dunque quando arrivano da loro certe notizie significa che la situazione è di gran lunga peggiore di quel che si pensi. Gli esperti temono infatti un cedimento del fronte entro l’estate. Quando Putin sferrerà un assalto massiccio. Nel frattempo gli USA hanno sbloccato 61 miliardi di aiuti all’, ma ...

