Quelle Storie assurde per il ritorno di Bobo Rondelli | un mix di swing e canzoni d’autore che fa l’effetto di un sorso al calasole

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Torna, il nuovo disco del cantautore livornese, uscirà il 14 giugno e interromperà un digiuno di tre anni dal precedente album (Cuore Libero). Saranno tredici– suonate e registrate insieme agli amici Musica da Ripostiglio – da ascoltare come unalche anticipa l’estate: si tratta di una miscela die brani, un libro di racconti sotto forma didai toni irriverenti e testi politicamente scorretti, dove l’ironia racconta un mondo di vizi e maldicenze, oltraggi e trasgressioni, ma non mancano passaggi più intimi e riflessivi, come da sempre è nell’animo diè un disco che ...