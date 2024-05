Aviaria | in Usa positivo 1 campione di latte su 5 - ‘cibi sicuri ma virus è una minaccia’

(Di venerdì 3 maggio 2024) "La settimana scorsa la Food and Drug Administration ha pubblicato alcuni risultati allarmanti sulla diffusione dell'epidemia di influenzaH5N1 tra le mucche da. Si è scoperto che 1su 5 diprelevato dai negozi conteneva frammenti virali dell'influenza. Ma non c'è motivo di smettere di consumare ilpastorizzato, perché questo

Influenza Aviaria nel latte . È la notizia preoccupante che dagli Stati Uniti è rimbalzata in Europa e nel mondo. Sul virus e sulla sua pericolosità è intervenuto il virologo Roberto Burioni , interpellato da Fabio Fazio a Che tempo che fa e del suo programma su Nove. “Ci deve preoccupare?” domanda ... Continua a leggere>>

Nei giorni scorsi le notizie dagli Stati Uniti hanno sollevato diverse discussioni. Ma per ora latte e carni - purché pastorizzati e cotte - sono sicure, assicurano le autorità Continua a leggere>>

aviaria: 'antivirali, vaccini e vigile attesa', così ci si prepara a rischio pandemia - Milano, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Da inizio aprile gli Usa, dopo il rilevamento dell'influenza aviaria A H5N1 ad alta patogenicità negli allevamenti di bovini da latte di alcuni Stati e un collegato ... Continua a leggere>>

"Antivirali, vaccini e vigile attesa", così ci si prepara a rischio pandemia aviaria - Clementi fa il punto sugli strumenti che abbiamo e potremo avere: "Quando suona allarme cruciale saper rispondere" ... Continua a leggere>>

Influenza aviaria, latte e carne (per ora) sono sicuri - Nei giorni scorsi la notizia della presenza del virus dell’aviaria nel latte in Usa ha sollevato diverse discussioni. Ma per ora latte e carni - purché pastorizzati e cotte - sono sicure, assicurano l ... Continua a leggere>>