15 lavatrici con carica dall' alto che puoi infilare davvero ovunque

(Di venerdì 3 maggio 2024) Non sono ingombranti e non affaticano la schiena: ecco le migliori macchine ache lavano bene e stanno dappertutto

LA SEGNALAZIONE. Una discarica a cielo aperto . È ciò in cui ci si può imbattere transitando a Zingonia , nella zona compresa tra Piazza Affari e via Carlo Porta, nel territorio di Verdellino. Continua a leggere>>

Promozioni di Primavera su lavatrici e asciugatrici Whirlpool - Lavatrice Whirlpool W8 W946WR IT Consigliato a chi cerca una lavatrice: ad alta efficienza energetica; con diverse tecnologie e funzioni; con ampia capacità di carico. Installazione: libera. A carica: ... Continua a leggere>>

Tutti i pro e i contro della lavasciuga e il confronto con l’asciugatrice - Per quanto riguarda l'aspetto, la lavasciuga somiglia perfettamente ad una lavatrice a carica frontale, con cui condivide anche molte funzioni di lavaggio, aggiungendo poi i programmi per ... Continua a leggere>>

Ogni quanto e come va pulito il filtro della lavatrice Hai sempre sbagliato. Tutto ciò che devi sapere - Spesso si tende a procrastinare ma la pulizia del filtro della lavatrice è essenziale per tenerla in perfetto stato. Come procedere ... Continua a leggere>>