Alatri | Fiuggi Condannato a 12 anni per violenza sessuale 65enne di Alatri condotto in carcere dai Carabinieri

Cronache Cittadine Alatri | FIUGGI – Controlli serrati dei Carabinieri della Compagnia di Alatri nel fine settimana volti al contrasto di ogni L'articolo Alatri | Fiuggi. Controlli straordinari dei Carabinieri nel weekend. Due fogli di via, tre persone segnalate per droga, un ritiro di patente per ... Continua a leggere>>