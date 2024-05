Giornalisti | Ascani - ' con destra al governo si riduce libertà stampa'

“Il generale Vannacci dice che i figli degli omosessuali devono essere rieducati e che nelle scuole italiane i disabili devono essere separati dagli altri. Il deputato di FdI, Federico Mollicone, sostiene che le coppie gay nel nostro Paese non sono legali. Un consigliere regionale, sempre di FdI, ... Continua a leggere>>

Chi sconfessa chi? È arrivato questa mattina il via libera finale del Consiglio Ue al nuovo Patto di stabilità, ultimo passaggio necessario per l’entrata in vigore del nuovo meccanismo europeo. Ma a differenza della scorsa settimana, quando i partiti della maggioranza si sono astenuti ... Continua a leggere>>