Che cos’è il giorno di San Totteringham che hanno festeggiato i tifosi dell’Arsenal

L’Inter potrebbe vincere lo scudetto nel derby contro il Milan : le parole del centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu La stagione dell’Inter è stata fin qui praticamente perfetta in Serie A, con i nerazzurri che hanno perso soltanto una partita, vincendone ben 26 e pareggiandone altre 4. Non a ... Continua a leggere>>

Hakan Calhanoglu non ha dimenticato, seppure in questi anni il turco abbia sempre cercato in qualche modo di spegnere ogni polemica circa il... Continua a leggere>>