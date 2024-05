Gratta e Vinci - chiusura UFFICIALE | c’è il comunicato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 3 maggio 2024), la: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di toglierlo di mezzo. Ecco spiegato anche il motivo In maniera anche abbastanza costante, nel momento in cui ci si accorge che unnon ha raggiunto i risultati sperati, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che gestisce questo tipo di giochi in Italia, opta per la. Ilè una lotteria istantanea, qui invece una vecchia estrazione della Lotteria Italia (AnsaFoto) – Ilveggente.Di queste decisione, nel corso di questi mesi, ve ne abbiamo raccontate tante. E questa notizia che adesso vi daremo non sarà nemmeno l’ultima sotto questo aspetto: nei prossimi mesi, siamo certi, saranno diversi ie ...