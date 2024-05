Pronostico e quote Taylor Fritz – Andrey Rublev - semifinale ATP Madrid 03-05-2024

Taylor Fritz raggiunge Andrey Rublev alle semifinali del Masters1000 di Madrid . Lo statunitense è riuscito ad avere la meglio su Francisco Cerundolo in tre set, chiusi sul 6-1 3-6 6-3 in un’ora e quarantasei minuti di partita, raggiunge ndo la seconda semifinale 1000 sulla terra rossa dopo quella ... Continua a leggere>>

Medvedev si ritira dall'Atp Madrid: per infortunio è in dubbio per Roma - Dopo il forfait di Djokovic, il ritiro di Sinner e le eliminazioni di Nadal, Alcaraz, Ruud e Tsitsipas, Daniil Medvedev si infortuna ai quarti ed è in dubbio per gli Internazionali di Roma, che vinse ... Continua a leggere>>

fritz-Rublev oggi in tv, orario semifinale ATP Madrid 2024: programma, canale, streaming - Oggi, venerdì 3 maggio, giornata di semifinali del singolare maschile del Masters1000 di Madrid. Un torneo un po' sfortunato visto quanto accaduto nei ... Continua a leggere>>

ATP Madrid, il programma di oggi: le semifinali Rublev-fritz e Auger Aliassime-Medvedev - Si assegnano oggi i due pass per la finale del Madrid Open, quarto ATP Masters 1000 della stagione. Sul Manolo Santana apre la sfida tra Rublev e fritz, in serata Auger-Aliassime affronta Lehecka. Il ... Continua a leggere>>