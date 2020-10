Ligue 1, poker del PSG. Pari tra Dijon e Rennes. Bene Lorient, Marsiglia e Lione. Poker Lilla (Di domenica 18 ottobre 2020) Ligue 1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PariGI (FRANCIA) – Ligue 1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. Ligue 1, i risultati della settima giornata Con la vittoria per 4-0 in casa del Nimes il PSG aggancia il pareggio il Rennes. La squadra rossonera non va oltre il pareggio contro il Dijon (secondo consecutivo). Nelle sfide del sabato vittorie per Lorient e Marsiglia. Nelle partite di domenica Poker del Lilla al Lens. Bene Nantes, Nizza e Lione. Pari del Monaco. Venerdì 16 ottobre ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 ottobre 2020)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese.GI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale.1, i risultati della settima giornata Con la vittoria per 4-0 in casa del Nimes il PSG aggancia il pareggio il. La squadra rossonera non va oltre il pareggio contro il(secondo consecutivo). Nelle sfide del sabato vittorie per. Nelle partite di domenicadelal Lens.Nantes, Nizza edel Monaco. Venerdì 16 ottobre ...

Pari Rennes, il PSG raggiunge la squadra di Rugani in cima alla classifica del campionato francese in attesa di Lens e Lille.

