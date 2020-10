Juventus-Napoli 3-0 a tavolino, De Luca: “Sentenza limpida come una scodella di bagna cauda” (Di domenica 18 ottobre 2020) “Il caso di Juventus-Napoli è l’esempio dell’Italia del mezzo mezzo, che non decide mai fino in fondo cose chiare. In sostanza un’intesa tra privati, il protocollo della Figc, è risultato prevalente sulle disposizioni sanitarie del Ministero. Sono robe da circo equestre, l’Asl ha fatto il proprio dovere riservando ai calciatori lo stesso trattamento di ogni cittadino. La sentenza è limpida come una scodella di bagna cauda”. Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento a Che tempo che fa in riferimento al caso di Juventus-Napoli con la sentenza di 3-0 a tavolino da parte del giudice sportivo. Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) “Il caso diè l’esempio dell’Italia del mezzo mezzo, che non decide mai fino in fondo cose chiare. In sostanza un’intesa tra privati, il protocollo della Figc, è risultato prevalente sulle disposizioni sanitarie del Ministero. Sono robe da circo equestre, l’Asl ha fatto il proprio dovere riservando ai calciatori lo stesso trattamento di ogni cittadino. La sentenza èunadicauda”. Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo Denel corso del suo intervento a Che tempo che fa in riferimento al caso dicon la sentenza di 3-0 ada parte del giudice sportivo.

ADeLaurentiis : Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino #ADL - ZZiliani : È confermato: il Napoli non ha voluto giocare contro la Juventus perchè è fuori forma. #NapoliAtalanta - ZZiliani : Un po’ come Peppino Di Capri, i New Dada e Guidone e gli Amici introdussero come gruppi spalla, nell’indifferenza d… - cartismo_ : Questo ha ancora il coraggio di parlare di Juventus- napoli? Io lo voglio vedere in terapia intensiva, spero accada… - cicciopalu : 'la sentenza su Juventus Napoli è limpida come una tazza di bagna cauda' (Vincenzo #DeLuca ore 21.20) #CTCF… -