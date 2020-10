Sardegna, stipendio pieno da giudice per la capa di gabinetto di Solinas: promossa al Consiglio di Stato mentre era già fuori ruolo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Maria Grazia Vivarelli è un magistrato del Consiglio di Stato. Percepisce circa 170mila euro lordi annui, ma non ha mai varcato la soglia di Palazzo Spada. Per farlo avrebbe dovuto avere il dono dell’ubiquità – al momento non contemplato nemmeno per i magistrati – perché nel maggio del 2019 Vivarelli, allora al Tar Lazio, diventa il capo di gabinetto di Christian Solinas, il presidente della Regione Sardegna. Ricorre pertanto all’istituto del ‘fuori ruolo‘, che permette ai magistrati di assumere incarichi nelle pubbliche amministrazioni e mantenere in contemporanea ogni prerogativa appannaggio delle toghe: stipendio, anzianità di servizio, giorni di malattia. Non basta, perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Maria Grazia Vivarelli è un magistrato deldi. Percepisce circa 170mila euro lordi annui, ma non ha mai varcato la soglia di Palazzo Spada. Per farlo avrebbe dovuto avere il dono dell’ubiquità – al momento non contemplato nemmeno per i magistrati – perché nel maggio del 2019 Vivarelli, allora al Tar Lazio, diventa il capo didi Christian, il presidente della Regione. Ricorre pertanto all’istituto del ‘‘, che permette ai magistrati di assumere incarichi nelle pubbliche amministrazioni e mantenere in contemporanea ogni prerogativa appannaggio delle toghe:, anzianità di servizio, giorni di malattia. Non basta, perché ...

