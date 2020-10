Parlamentari e covid: 2 senatori infetti del Movimento 5 Stelle (Di giovedì 1 ottobre 2020) I lavori di commissione sono stati bloccati per 2 casi di covid. La Presidente del Senato Casellati oggi ha convocato lo stesso la conferenza dei capigruppo. In questi giorni si è parlato non poco dei vari casi di figure istituzionali infettate dal covid e purtroppo la minaccia continua e si fa sentire anche nelle sedi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 1 ottobre 2020) I lavori di commissione sono stati bloccati per 2 casi di. La Presidente del Senato Casellati oggi ha convocato lo stesso la conferenza dei capigruppo. In questi giorni si è parlato non poco dei vari casi di figure istituzionali infettate dale purtroppo la minaccia continua e si fa sentire anche nelle sedi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

