Bonomi: “Il Governo si è avvicinato alle nostre idee. Sul Recovery Fund non si può fallire” (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’intervento di Bonomi a Ucimu-Sistemi per Produrre: “Cerco di essere collaborativo e propositivo con il Governo”. ROMA – Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, è intervenuto all’assemblea di Ucimu-Sistemi per Produrre. Il numero uno di viale dell’Astronomia si è soffermato sul dialogo con il Governo: “A parole ho visto un avvicinamento alle nostre idee – ha ammesso il manager riportato da La Repubblica – cerco di essere collaborativo e propositivo come Confindustria ha sempre fatto“. Recovery Fund, Bonomi: “Non possiamo fallire” Il presidente di Confindustria è ritornato a parlare del Recovery ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’intervento dia Ucimu-Sistemi per Produrre: “Cerco di essere collaborativo e propositivo con il”. ROMA – Il presidente di Confindustria, Carlo, è intervenuto all’assemblea di Ucimu-Sistemi per Produrre. Il numero uno di viale dell’Astronomia si è soffermato sul dialogo con il: “A parole ho visto un avvicinamento– ha ammesso il manager riportato da La Repubblica – cerco di essere collaborativo e propositivo come Confindustria ha sempre fatto“.: “Non possiamo fallire” Il presidente di Confindustria è ritornato a parlare del...

marcotravaglio : Il 'Sussidistan' di Bonomi? Sul Fatto di domani vi raccontiamo di tutti i soldi finiti alle imprese durante l’emerg… - NicolaPorro : #Bonomi, presidente di #Confindustria, fa pace con #Conte. Ovvio, sa che deve campare i prossimi 3 anni. Aumenti… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. Governo, niente trasparenza e caos su banchi. Bono… - _marlene1265 : RT @rosadamato634: Come ricostruito oggi dal @fattoquotidiano, imprese e PMI hanno ricevuto il 50% di aiuti dal governo per la crisi da Cov… - tvbusiness24 : Il presidente Bonomi di @Confindustria apre al #Governo: “Si avvicina alle nostre idee. Ma non chiedeteci aumenti s… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonomi “Il Conte: «Sui fondi Ue confronto con tutti, non è un tesoretto del governo» Corriere della Sera