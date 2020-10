Ben Wheatley ha girato un horror in 15 giorni durante il lockdown

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 ottobre 2020) L'inglese Ben, regista di Free Fire e High Rise, è tornato alle origini girando unla quarantena in soli 15. Nonostante i numerosi progetti a cui si sta dedicando e la pandemia in corso, Benha trovato il tempo per girare unin soli 15ilinglese. Bensta per lanciare su Netflix il suo Rebecca, in arrivo il 21 ottobre, e si prepara a dirigere Alicia Vikander nel sequel di Tomb Raider, ma c'è un terzo progetto in arrivo, finora rimasto segreto. Lo ha confermato il regista stesso a Little White Lies, svelando di averunil. Al ...