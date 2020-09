Usa, il primo dibattito presidenziale tra insulti e offese. Trump: «Non hai niente di intelligente». Biden: «Sei un bugiardo e un clown» (Di mercoledì 30 settembre 2020) «Ho i miei auricolari e le mie sostanze dopanti pronte». Era stato anticipato così, con un tweet sarcastico dell’ex vicepresidente, il primo dibattito presidenziale 2020 tra il presidente uscente e lo sfidante democratico. Come da copione il grande tema di questo primo confronto diretto tra Donald Trump e Joe Biden è stato il Covid19. September 29, 2020 Dalla Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, il giornalista di Fox News e moderatore del dibattito Chris Wallace ha aperto subito il confronto con la nomina di Amy Comey alla Corte Suprema. Per Trump non ci sono problemi sulle tempistiche, criticate invece dai democratici: «Sono stato nominato per 4 anni, non per tre. Abbiamo vinto le elezioni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) «Ho i miei auricolari e le mie sostanze dopanti pronte». Era stato anticipato così, con un tweet sarcastico dell’ex vicepresidente, il2020 tra il presidente uscente e lo sfidante democratico. Come da copione il grande tema di questoconfronto diretto tra Donalde Joeè stato il Covid19. September 29, 2020 Dalla Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, il giornalista di Fox News e moderatore delChris Wallace ha aperto subito il confronto con la nomina di Amy Comey alla Corte Suprema. Pernon ci sono problemi sulle tempistiche, criticate invece dai democratici: «Sono stato nominato per 4 anni, non per tre. Abbiamo vinto le elezioni ...

