Pompeo, dall'Italia, chiede al Papa "coraggio di affrontare la persecuzione religiosa in Cina" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il segretario di Stato americano, dall’Italia, ha rinnovato l’appello al Vaticano affinché prenda una posizione contro la Cina a proposito del tema della libertà. “Chiedo a ogni leader di fede di trovare il coraggio di affrontare la persecuzione religiosa contro le proprie comunità e quelle di altre fedi”, ha detto Pompeo in un discorso a Roma. Il segretario di Stato Usa è arrivato a Roma e prima dell’incontro con il premier Giuseppe Conte è intervenuto sul tema Vaticano-Cina.Nella difesa della libertà religiosa in Paesi come la Cina, i governi nazionali “sono limitati dalle ragioni della politica” che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il segretario di Stato americano,, ha rinnovato l’appello al Vaticano affinché prenda una posizione contro laa proposito del tema della libertà. “Chiedo a ogni leader di fede di trovare ildilacontro le proprie comunità e quelle di altre fedi”, ha dettoin un discorso a Roma. Il segretario di Stato Usa è arrivato a Roma e prima dell’incontro con il premier Giuseppe Conte è intervenuto sul tema Vaticano-.Nella difesa della libertàin Paesi come la, i governi nazionali “sono limitatie ragioni della politica” che ...

