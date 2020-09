Michelle Hunziker, la FOTO di prima mattina: sempre uno spettacolo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Uno scatto di Michelle Hunziker di prima mattina. Come la figlia Aurora, la showgirl riesce sempre a conciliare bellezza e semplicità. A 43 anni e con tre gravidanze alle spalle, Michelle Hunziker sembra ancora una ventenne. C’è chi, vedendola al fianco della figlia Aurora (23 anni) si chiede se non siano sorelle, piuttosto che madre … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 30 settembre 2020) Uno scatto didi. Come la figlia Aurora, la showgirl riescea conciliare bellezza e semplicità. A 43 anni e con tre gravidanze alle spalle,sembra ancora una ventenne. C’è chi, vedendola al fianco della figlia Aurora (23 anni) si chiede se non siano sorelle, piuttosto che madre … L'articolo proviene da YesLife.it.

