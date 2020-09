Liga 2020 2021 | l’Huesca ferma l’Atletico Madrid sullo 0-0

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo lo scoppiettante esordio con tanto di 6-1 inflitto al Granada, l’Atleticodeve accontentarsi di uno 0-0 nel match contro l’Huesca nella quarta giornata di. L’esordio da titolare di Suarez (doppietta nella prima giornata) è senza reti, così come non c’è il bis di Joao Felix che non ripete la grande prestazione contro il Granada. Sorride invece il Villareal che batte 3-1 l’Eibar grazie alla doppietta di Paco Alcacer e al rigore di Moreno: la squadra di Emery si porta a quota sette punti in classifica. Ancora a secco di vittorie l’Eibar che in questo avvio di campionato ha raccolto solamente un punto con pareggio a reti inviolate contro il Celta Vigo.