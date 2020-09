Juventus-Napoli, rinvio e gara a rischio? Zampa: “Serie A va sospesa” (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Serie A trema e dopo i casi di positività al Covid-19 tra le fila del Genoa il campionato italiano sembra essere nuovamente a rischio. La Juventus osserva da vicino la situazione: i rossoblu, infatti, hanno giocato domenica contro il Napoli, che sarà il prossimo avversario dei bianconeri durante la terza giornata in programma per questo fine settimana. Dopo le parole del presidente del Grifone Enrico Preziosi, che a La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come non ci siano le condizioni per giocare la gara tra i suoi e il Torino, ecco che a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato il sottosegretario alla salute Sandra Zampa che, contraddicendo quanto affermato nella giornata di ieri dal ministro Spadafora, ai microfoni di Radio Capital ha tuonato: “I protocolli che ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Serie A trema e dopo i casi di positività al Covid-19 tra le fila del Genoa il campionato italiano sembra essere nuovamente a. Laosserva da vicino la situazione: i rossoblu, infatti, hanno giocato domenica contro il, che sarà il prossimo avversario dei bianconeri durante la terza giornata in programma per questo fine settimana. Dopo le parole del presidente del Grifone Enrico Preziosi, che a La Gazzetta dello Sport ha sottolineato come non ci siano le condizioni per giocare latra i suoi e il Torino, ecco che a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato il sottosegretario alla salute Sandrache, contraddicendo quanto affermato nella giornata di ieri dal ministro Spadafora, ai microfoni di Radio Capital ha tuonato: “I protocolli che ...

ZZiliani : COVID GENOA. Non bastasse la normale preoccupazione, si aggiunge quella degli ultimi minuti trascorsi fra litigi, c… - ZZiliani : Okay, forse il Genoa ha contagiato il Napoli. Ma giù le mani da Juventus-Napoli (3^). Al massimo si contagia la Juv… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro per Insigne: un mese di stop, niente Juventus-… - apetrazzuolo : CDM - La Lega deve decidere su Genoa-Torino, poi si occuperà di Juventus-Napoli - napolimagazine : CDM - La Lega deve decidere su Genoa-Torino, poi si occuperà di Juventus-Napoli -