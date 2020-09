The War – Il pianeta delle scimmie in prima tv su Italia 1: trama, cast e streaming (Di martedì 29 settembre 2020) The War – Il pianeta delle scimmie in prima tv su Italia 1: trama, cast e streaming Su Italia 1 martedì 29 settembre 2020 arriva in prima tv il film The War – Il pianeta delle scimmie, il nono film della serie Il pianeta delle scimmie diretto da Matt Reeves e uscito in sala nel 2017. La serie di appartenenza è iniziata nel 1968 ed è tratta dall’omonimo romanzo di Pierre Boulle (pubblicato nel 1963). Inoltre, si tratta del terzo film della serie reboot partita nel 2011 con L’alba del pianeta delle scimmie e Apes Revolution ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020) The War – Ilintv su1:Su1 martedì 29 settembre 2020 arriva intv il film The War – Il, il nono film della serie Ildiretto da Matt Reeves e uscito in sala nel 2017. La serie di appartenenza è iniziata nel 1968 ed è tratta dall’omonimo romanzo di Pierre Boulle (pubblicato nel 1963). Inoltre, si tratta del terzo film della serie reboot partita nel 2011 con L’alba dele Apes Revolution ...

t0md4ddy_ : RT @LoveYou3000__: tre anni fa, il 24 Settembre veniva rilasciato “The Wolves of War” episodio finale di Teen Wolf. tre anni fa, il 24 Sett… - GiulianaCavall9 : Lezione n° 1 - modamanager : @simo6608 @Alex70Fa @Danilo_Sant65 @Angie95485992 @MonycaMarini @AhiMaria1 @aromatouche @lpmichela @Cristian_FF_79… - rosaroses93 : THE WAR - IL PIANETA DELLE SCIMMIE SU ITALIA 1 NON MI SEMBRA VERO SIA LODE A CRISTO E A TUTTI I SANTI - EnricoVI2 : Stasera, da non perdere: THE WAR - IL PIANETA DEI LEGHISTI -