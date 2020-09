Netflix arriva con Lupin III. E il nuovo "ladro" è nero - (Di martedì 29 settembre 2020) Carlo Lanna E ora sarà di colore il nuovo volto di Lupin III. Su Netflix a gennaio arriva una serie tv sul celebre ladro gentiluomo Il passato ritorna sempre di moda. Non solo nell’abbigliamento, ma anche e soprattutto quando si tratta di serie tv. E il mondo del piccolo schermo continua a volgere uno sguardo al futuro senza dimenticare però il suo stesso passato. Tra le tante serie tv che sono tornate in auge in una versione più moderna, in questo calderone è finito anche il mito di Lupin III. Il colosso di Netflix si accaparra il progetto e lo condividerà con il suoi utenti solo nel gennaio del 2021. Poche ore fa, però, è stato pubblicato il primo trailer ufficiale che ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Carlo Lanna E ora sarà di colore ilvolto diIII. Sua gennaiouna serie tv sul celebregentiluomo Il passato ritorna sempre di moda. Non solo nell’abbigliamento, ma anche e soprattutto quando si tratta di serie tv. E il mondo del piccolo schermo continua a volgere uno sguardo al futuro senza dimenticare però il suo stesso passato. Tra le tante serie tv che sono tornate in auge in una versione più moderna, in questo calderone; finito anche il mito diIII. Il colosso disi accaparra il progetto e lo condividerà con il suoi utenti solo nel gennaio del 2021. Poche ore fa, però,; stato pubblicato il primo trailer ufficiale che ...

IlContiAndrea : #TheCrown arriva su Netflix il 15 novembre. Questa stagione vede come protagoniste Emma Corrin nel ruolo della Prin… - NetflixIT : Se vuoi seguire un sogno, nulla può fermarti. Anche se vuoi andare sulla Luna*. #OverTheMoon, un film originale Net… - NetflixIT : In un libro trovi qualcosa di più di una storia, proprio come è successo ad Assane. Lupin, una serie originale Netf… - myredcarpetITA : #TheCrown4 arriva su Netflix dal 15 novembre. Ecco le prime immagini ufficiali con #LadyDiana interpretata da… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #TheCrown arriva su Netflix il 15 novembre. Questa stagione vede come protagoniste Emma Corrin nel ruolo della Principes… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix arriva Netflix arriva con Lupin III. E il nuovo "ladro" è nero il Giornale I Wish, il murale di Seb Lester che omaggia il poeta Hafez

In occasione del London Mural Festival 2020, il type designer e calligrafo Seb Lester rende omaggio al poeta Hafez con I Wish.

LG, regali per chi compra il TV OLED 4K CX da 48?

Arriva sul mercato il 'piccolo' TV OLED LG da 48" della serie CX: chi lo acquisterà sul sito ufficiale dell'azienda coreana riceverà ...

In occasione del London Mural Festival 2020, il type designer e calligrafo Seb Lester rende omaggio al poeta Hafez con I Wish.Arriva sul mercato il 'piccolo' TV OLED LG da 48" della serie CX: chi lo acquisterà sul sito ufficiale dell'azienda coreana riceverà ...