Elettra Lamborghini matrimonio: perché sua sorella Ginevra non c’era (Di martedì 29 settembre 2020) Elettra Lamborghini, intervistata dal settimanale Chi, ha svelato perché sua sorella non era presente al matrimonio con Afrojack. Elettra Lamborghini ha dato vita ad uno dei matrimoni più attesi, se non il più atteso, di questo 2020 con il dj Afrojack. I fan della cantante, oltre ad essere curiosi di come si sono svolte le … L'articolo Elettra Lamborghini matrimonio: perché sua sorella Ginevra non c’era è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 settembre 2020), intervistata dal settimanale Chi, ha svelato perché suanon era presente alcon Afrojack.ha dato vita ad uno dei matrimoni più attesi, se non il più atteso, di questo 2020 con il dj Afrojack. I fan della cantante, oltre ad essere curiosi di come si sono svolte le … L'articolo: perché suanon c’era è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

oliversheph3rd : Qui per ricordarvi che Elettra Lamborghini si è sposata con in sottofondo A Thousand Years - dearyounggod : RT @esrever__: Elettra Lamborghini e Afrojack sono bellissimi, ma io continuo a immaginare il prete che chiede 'vuoi prendere in sposa ELET… - memi58219780 : Gossip:Elettra Lamborghini si è sposata! Prima foto da moglie - memi58219780 : Gossip:Elettra Lamborghini e Afroijack,tutte le immagini del matrimonio da favola - dreamvcatcher : RT @esrever__: Elettra Lamborghini e Afrojack sono bellissimi, ma io continuo a immaginare il prete che chiede 'vuoi prendere in sposa ELET… -